Verónica Castro confiesa ‘sus condiciones’ para regresar a la televisión

Desde hace unos años, Verónica Castro se ha mantenida apartada del ojo público y por lo tanto de proyectos en la televisión y en el cine. Los últimos papeles en los que la actriz participó fueron La casa de los flores en 2018, una serie de Netflix en la que interpretó el personaje de “Virginia de la Mora”. y en el 2022 protagonizó la película Cuando sea joven.

Aunque esto no es raro, pues que a lo largo de su carrera, la mamá de Cristian Castro, se ha tomado grandes intervalos entre algún proyecto y otro, en los últimos años no ha habido señales de un posible regreso de Verónica Castro a la televisión.

Por otra parte, el productor José Alberto, ‘el Güero Castro’, hermano de la actriz, reveló en noviembre de 2023, que ya le había propuesto dos proyectos, sin embargo, no habían sido del agrado de la protagonista de Rosa salvaje.

No obstante, en una reciente entrevista que Verónica Castro le dio a Pati Chapoy, reveló una de las condiciones con las que finalmente accedería regresar a la teleivisión.

“No sé qué algo pueda hacer, pero, lo que tenga que hacer y lo que pueda hacer, lo quiero hacer bien. No quiero hacer una tontería, porque la verdad no quiero regresar para hacer cosas mal hechas o que me vayan a dar un poquito mal. La verdad no. Quiero hacerlo bien. Quiero que la gente diga: ‘Valió la pena que regresara la vieja. Regresó, pero regresó buena. Regresó buena la vieja’”, aseguró.

Verónica Castro no ha regresado a Acapulco tras el huracán Otis

En otra parte de la entrevista, Verónica Castro reveló que no se ha atrevido a regresar a su casa de Acapulco después de que el huracán Otis impactara en el puerto dejando gran destrucción en la ciudad a su paso.

“No he regresado porque la verdad no me he sentido bien como para estar solita por allá. Me quedo un ratito más por acá que está mi hijo Michel. Me acompaña. Me lleva y me trae para arriba y para abajo Me quedo un ratito más hasta sentirme un poquito más cómoda para poder estar tranquilita en Acapulco y un poco más en orden. ¡Ay, Acapulquito! Ya ni me digas que me duele el corazón”, agregó.