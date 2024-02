Verónica Castro revela el requisito para ganársela como suegra

Verónica Castro reapareció ante las cámaras de televisión durante su participación como madrina de la nueva temporada de un programa conducido por su amiga Eugenia León.

Durante su llegada, la actriz de 71 años habló para Ventaneando acerca de la relación que lleva con la novia de su hijo Cristian Castro, la asesora inmobiliaria Mariela Sánchez.

“Nada más la conocí a través del teléfono, pero la verdad que estaba muy agradable, es una chica que está como queriendo estar bien en pareja, y eso es lo que le gusta a Cristian. Están bien en pareja, comen juntos, le hace de comer, pasean y hacen ejercicio, yo creo que está muy bonito”, explicó Verónica Castro respecto al nuevo romance del cantante.

Ante la pregunta sobre si es difícil ganársela como suegra, la también presentadora de televisión aseguró que contrario a lo que se piensa, no es nada complicado.

“Pues parecía que fuera difícil, pero no, para nada. Sólo me dijo ‘te quiero mucho, y quiero mucho a tu hijo’, (respondí) ‘ah, bueno, entonces ya te quiero yo a ti’”, explicó al respecto.

Debido a que en semanas anteriores se especuló que Cristian Castro nuevamente se convertiría en papá, noticia que él ya negó al aseverar que la prueba de paternidad de su anterior relación salió negativa, La Chapis declaró que no descarta que su hijo planee tener un bebé con nueva novia.

Verónica Castro aprueba a la novia de Cristian Castro

“Sí, no, yo lo que sea que Dios nos mande está bienvenido”, manifestó. Sobre la gira que Cristian y Yuri están por iniciar, La Vero aseguró que ya está lista para ir.

“Ahora sí no me la puedo perder, ahora sí tengo que estar ahí pendiente. La güera sabe que es consentida, es de casa, es familia, y vamos a estar con ella, por supuesto, apoyándoles en lo que quieran, de lo que sirvamos que no servimos para nada más que para echarles porras”.

Por otra parte, la hermana del productor José Alberto “Güero” Castro externó su interés de volver a los foros de televisión. “Pues en el nombre de Dios que sea pronto ¿verdad?, ahora vengo como madrina y muy agradecida y muy emocionada. Yo creo que, si se da, se dará bien”, comentó.

Finalmente, sobre las exigencias que realiza para volver a la pantalla chica, se limitó a decir: “Que sea divertido y que a la gente le guste, yo nada más trabajo para la gente. Yo también quiero mucho al público, es de las cosas que sí extraño, son seres humanos que me llenan el alma de amor”, concluyó.