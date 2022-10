“Queremos ganar todos los puntos posibles”: Marco Escobar

Marco Escobar, futbolista victorense que milita en Correcaminos Liga TDP, afirmó en entrevista que el plantel, se encuentra con la mentalidad de seguir trabajando para cosechar la mayor cantidad de puntos posibles a través de buenos resultados.

“Estamos entrenando muy bien y dándolo todo para sacar los tres puntos posibles”.

El contención, quien vio su debut con Correcaminos TDP en esta presente campaña, externó sentirse feliz y comprometido a seguir brindando buenas actuaciones con el equipo de sus amores.

“Me he sentido muy feliz, muy cómodo con mis compañeros, es mi primera temporada y me siento muy feliz, muy agradecido con el Club; siempre he apoyado al Correcaminos desde chiquito yendo al estadio y he pertenecido desde el sub13”.

Así mismo, declaró que el equipo se encuentra en buen estado de competición, al ser una plantilla con futbolistas preparados para jugar cuando se les requiera en el 11 inicial y con el objetivo de seguir con triunfos en la campaña.

“Con mucha intensidad todos quieren tener un lugar en el once titular y siento que es una competencia muy sana para poder pertenecer aquí. Con mucha intensidad, muchas ganas, creyendo en el objetivo de poder sacar los tres puntos en todos los compromisos faltantes en esta temporada”.

Para finalizar, dio unas palabras a la gran afición de Correcaminos TDP que se hace presente en los partidos de local.

“Muchas gracias, que sigan intentando apoyar, que es muy bueno para nosotros ya que agarramos mucha actitud y muchas ganas de seguir creciendo”.

Este viernes a las 5 de la tarde, Correcaminos recibirá la visita del Deportivo Soria en el Estadio Universitario, esto, dentro de las acciones de la jornada 9 del Grupo 16 de la Liga TDP.