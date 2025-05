¿Qué dijo Ana María Alvarado sobre su demanda contra Maxine Woodside?

Hace algunos momentos, Ana María Alvarado, a través de una transmisión en vivo para su canal de YouTube, anunció su triunfo en el juicio laboral contra Maxime Woodside. La también periodista de espectáculos se dijo muy feliz de que, “al fin, se hiciera justicia”.

“Les tengo buenas noticias. Estoy muy contenta este día porque, al fin, la justicia me dio la razón y no en el afán necio de ganar por ganar. Yo trabajé durante 32 años para el programa ‘Todo para la mujer’”, expresó.

La presentadora aseguró que, pese a todo, atesora el tiempo que vivió en el programa radiofónico, pues le permitió desarrollarse como comunicadora. Asimismo, señaló que lo que más le dolió de su despido es que este fuera tan repentino.

Ana María Alvarado “Un buen día, las cosas empiezan a cambiar y quisieron hacer cambios y está bien. Todo el mundo tiene el derecho. Llega un día en que me la quitan (mi silla en el programa). Por suerte, me he respaldado en varios trabajos. Todo es cuestión de ciclos, yo lo entiendo, el dilema es cómo se hace. Yo me hubiera ido de ese programa con la frente en alto, si Maxine hubiera hablado conmigo”

Ana María reconoció que, previo a su despido, notó ciertos comportamientos negativos por parte de la producción del programa: “Me recortaron el sueldo, por lo tanto, menos días. Ella dijo un día ‘es que a ella no le gustan los cambios’. Bueno, yo creo que a nadie le gustan los cambios si te quitan el 80% de tu sueldo. Ellos me estaban empujando a la salida y al final me votaron. Yo quería arreglarlo por la vía decente”, expresó.

¿De cuándo es la compensación económica que Maxine Woodside le dará a Ana María Alvarado?

Ana María Alvarado indicó que “condenaron” a Maxine Woodside tras un largo juicio, en el que la propia Woodside habría querido negar que ella trabajó en su programa: “Ella me volteó a ver y dijo ‘nunca trabajó para mí, nunca le pagué. No tenemos un vínculo laboral”, resaltó.

Luego de oír a ambas partes, el juez le dio la razón y Maxine tendrá que darle una compensación económica. Si bien no quiso detallar qué cantidad recibirá, pues prefiere dejarle ese tema a sus abogados, dejó ver que podría ser una suma fuerte.

“Trabajé durante 32 años, cumplida, profesional y sin faltar. Hoy, mis derechos han sido respetados. Mis abogados no me han informado de ese tema (la compensación), que créanme, si llega, llegará. Lo importante es que me dieron la razón legalmente”, indicó.

Para finalizar, instó a todos sus seguidores a que, si han pasado por una situación similar, alcen la voz y defiendan sus derechos. También agradeció todo el cariño que ha recibido del público a lo largo de todo este proceso.

¿Qué ha dicho Maxine Woodside tras perder la demanda contra Ana María Alvarado?

Hasta el momento, Maxine Woodside no se ha pronunciado ante su derrota frente a Ana María Alvarado. No obstante, en su momento se dijo confiada de ganarle a su excompañera de trabajo.

“Yo ni la corrí, ni le pagué, ni la contraté, ni tengo que pagarle nada. Estuvo conmigo, sí. Éramos compañeras, sí, pero yo no la contraté. Yo no le pagaba. Entonces que demande a quien la contrató, no a mí”, manifestó en entrevista.