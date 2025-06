Sheinbaum, sobre la elección judicial: “Todo es perfectible. Se sacarán conclusiones para el 2027”

No hay sorpresa para el Gobierno: la elección judicial fue un “éxito”, una “elección ejemplar”, “un proceso innovador”. El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum ha salido este lunes a defender la participación, que fue solo del 13%. “Cumplió las expectativas”, ha dicho Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación. Se ha extendido mucho más la presidenta, que ha comparado la afluencia del domingo con los resultados que sacó la oposición en las elecciones de 2024: “Ellos dicen que participó muy poca gente, pero resulta que los que participaron son más de lo que les dieron su voto hace un año: 13 millones de personas. Inédito. Impresionante. Maravilloso. Democrático. Apostaban a que no iban a salir y votaron más de lo que votaron por ellos”. Aun así, Sheinbaum, tras las preguntas de un par de periodistas, ha reconocido: “Todo es perfectible. Es la primera elección. Se sacarán conclusiones para el 2027″.

Sheinbaum ha dedicado su conferencia mañanera a celebrar lo que para Morena fue un día histórico. El domingo se eligió un nuevo poder judicial federal y el poder judicial local de 19 Estados. De un plumazo, se van a cambiar a casi 2.700 cargos, entre jueces, magistrados y ministros. La jornada, que registró unos 1.700 incidentes, se llevó a cabo, en general, de forma tranquila. Las dudas y la confusión de una votación complejísima, en la que había entre seis y nueve boletas, fueron la tónica del día. Estaban llamados 100 millones de mexicanos a las urnas y acudieron 13 millones. Muy por debajo de lo que apuntaban las encuestas, que daban por encima del 20% de afluencia.

La cifra no ha hecho recular al Gobierno de Morena, que repite desde anoche que es todo un éxito. La presidenta ha intentado esta mañana algunas comparaciones para dar más brillo a ese 13%. “En mi caso pensé: si vota el mismo número de personas que votó para el primer ejercicio de consulta, que fue el de los expresidentes, pues muy buen resultado y resulta que votó el doble”, ha dicho Sheinbaum, sin mencionar que la consulta de expresidentes —que se celebró en 2021 por petición de Andrés Manuel López Obrador— no era vinculante y no tenía más peso que el simbólico que le quiso dar el Gobierno. Sin embargo, en la elección judicial, las consecuencias son tan reales como derrumbar un poder judicial y levantar encima otro.

La presidenta ha recuperado este lunes los tuits de varios líderes de oposición, como Alejandro Moreno, del PRI, que calificaban la jornada de un fraude electoral. Y después de leerlos con voz burlona, ha sacado los resultados de la elección presidencial del 2024, de la que este lunes se cumple justamente un año: “Fíjense cuantos votos tuvo el PAN el año pasado: 9,6 millones. Fíjense cuántos votos tuvo el PRI el año pasado: 5,7 millones. O sea, por ellos votan menos, de lo que votaron por el poder judicial, pues con razón están un poco preocupados”.

Sheinbaum ha estrujado los datos para comparar la participación total en una jornada (que superó el 60% en 2024) contra los resultados de uno de los contendientes; no ha elegido el número de votos que obtuvieron las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel o Loretta Ortiz, por ejemplo, sino todos los de quienes acudieron a las urnas. La comparación omite que parte de los votantes de esta elección judicial salió para anular su voto o para tratar de votar por candidatos independientes a Morena.

De momento, la afluencia es el único dato que se conoce de la jornada del domingo. Según la información del Gobierno, el INE dará los resultados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este mismo lunes; los del Tribunal de Disciplina saldrán el miércoles; la sala superior del Tribunal Electoral, el jueves, y la sala regional, el viernes; habrá que esperar al domingo para conocer quiénes son los nuevos magistrados de circuito y hasta el próximo martes 10 de junio para saber los nombres de los jueces de los tribunales de circuito.