Sheinbaum planea ordenar concesiones para la explotación del agua

Al manifestar que el “agua le pertenece a la nación”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que con el nuevo Plan Nacional Hídrico recuperará el agua como un bien de la nación y como un derecho humano por lo que se ordenarán las concesiones que se han entregado para la explotación del agua.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal afirmó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha sostenido diálogo con industriales que tienen distritos de riego, quienes, indicó, están dispuestos de manera voluntaria regresar concesiones que no estén utilizando.

Informó que esto permitirá disminuir la sobre explotación y poder disponer de agua que está concesionada para el consumo.

“El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho. Ese es una de las esencias del Plan Nacional Hídrico, se deja atrás la visión neoliberal. Ya había iniciado con el presidente López Obrador, pero le vamos a dar un impulso mayor a recuperar el agua como un bien de la nación y como un derecho humano”.

“¿Qué tiene de esencia? Uno, ordenar las concesiones. Hay usuarios que tienen una concesión de agua, pero no las usan, en algunos casos hasta la venden. Entonces, ¿Quiénes se benefician de esa concesión? El particular. Lo que queremos es que esa agua que no se usa se le regrese a la nación, para que se pueda disponer de ella porque hasta los municipios tienen la concesión de agua. El agua le pertenece a la nación”, dijo.