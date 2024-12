Sheinbaum: Los problemas de México no pueden compararse con los de Canadá

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los problemas de México no pueden compararse con los de Canadá, “no por ello somos menos, nunca jamás”, pues su segundo socio comercial tiene problemas graves de consumo de fentanilo.

“Las problemáticas son distintas, sí. Recientemente se dio a conocer, no tenía tanta información, pero Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo, se han generado problemas muy graves”, dijo.

“Entonces, tiene problemas… a la adicción de opioides. México las tiene en un muy bajo nivel. Se hizo una encuesta y realmente no porque no haya problemas de adicción en México, los hay y los estamos atendiendo, pero no tiene que ver con este consumo de fentanilo que hay en Estados Unidos y Canadá. Entonces, sí somos distintos”, dijo.

No vamos a caer en provocaciones

Luego de la reunión entre el presidente electo de Estados Unidos, Donal Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, donde el político canadiense se desmarcó al señalar que las fronteras de su país son “diferentes” a las mexicanas, la presidenta Sheinbaum expresó:

“No sé a qué se refiere no vamos a caer en una provocación de qué país es mejor, lo que sí es que a México se le respeta y más por nuestros socios comerciales”.

En conferencia de prensa, la Mandataria rechazó la idea de comparar un país con otro porque hay problemas distintos. “Pero no por ello somos menos, nunca, jamás”.

Recordó que el próximo año en Canadá habrá elecciones y su gobierno siempre defenderá no se utilice a México como parte de sus campañas electorales.

“Cada quien que vea por cada cual y nos relacionamos, nos coordinamos, nos complementamos en temas de comercio y otras virtudes que tiene la relación bilateral y trilateral. No solamente de comercio y económica, sino también culturales y de mucho, educativas y muchas otras relaciones que hay con Canadá”, estableció.

Señaló que en el tema de fentanilo hay que colaborar para la atención a la inseguridad y el tráfico de drogas, pero también hay que atender cada uno de nosotros el tema del consumo.