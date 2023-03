AMLO sigue en conversaciones con Elon Kusk

AMLO aseguró que en sus conversaciones con Elon Kusk, el empresario habló sobre la posibilidad de seguir invirtiendo en México con la mano de obra mexicana como uno de los mayores atractivos.

“No es cierto, están mintiendo. Es pura politiquería. Es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto. No quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo (…) pero no es para enojarse, así son. No es cierto, son unos mentirosos”.

Marcelo Ebrard se reune con John Kerry para hablar sobre energías renovables

El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, recibió en la mañana de este 21 de marzo a John Kerry, enviado especial del presidente de Estados Unidos (EEUU) Joe Biden para asuntos de cambio climático.

Clásico Mundial de Béisbol 2023

López Obrador hizo mención sobre la participación de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, en el que la novena logró llegar a semifinales en una actuación sin precedentes.