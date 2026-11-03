¡Adiós al celular en las aulas! Entra en vigor nueva regulación en escuelas de México

La nueva disposición de la Secretaría de Educación Pública busca reducir las distracciones digitales y fortalecer el aprendizaje.

Por Eduardo Bazaldua

A partir de este 3 de noviembre entró en vigor la nueva regulación del uso de celulares en escuelas públicas y particulares del país, con el objetivo de reducir distracciones, mejorar el aprendizaje y fortalecer la convivencia escolar.

La medida, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece que en primaria y secundaria los dispositivos deberán permanecer guardados durante la jornada escolar, excepto en situaciones de emergencia, necesidades particulares o actividades educativas autorizadas.

En preparatoria, cada institución determinará sus propias restricciones, mientras que en las universidades se promoverá el uso responsable de la tecnología.

La Secretaría de Educación Pública señaló que esta disposición busca fomentar la concentración y creatividad de los estudiantes, además de disminuir el uso excesivo de pantallas.