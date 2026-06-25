Victoria se pinta de verde tras triunfo de México

  • jueves, 25 de junio de 2026

Aficionados celebran en Carrera Torres al pie del monumento a Pedro José Méndez*

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 24 de junio del 2026

La victoria de la Selección Mexicana 3-0 sobre Chequia este miércoles desató la algarabía en la capital tamaulipeca. Desde antes de  las 10 de la noche, cientos de victorenses se reunieron en la avenida Carrera Torres, justo al pie del monumento a Pedro José Méndez, para celebrar el resultado que mantiene viva la esperanza de avanzar en el Mundial 2026.

La escena se tiñó de verde: banderas ondeando, camisetas tricolores, cánticos y bocinazos que hicieron vibrar el corazón de la ciudad. Familias enteras, jóvenes y adultos se congregaron en un ambiente de unidad y entusiasmo, compartiendo la emoción de un triunfo que refuerza el espíritu nacional.

“La fiesta es de todos, aquí no hay colores más que el verde de México”, expresaba un aficionado mientras levantaba su bandera. El júbilo se extendió con música, bailes improvisados y caravanas de autos que recorrieron las calles cercanas.

La convivencia ciudadana reflejó el orgullo y la pasión que despierta el futbol en Tamaulipas. Más allá del marcador, la noche se convirtió en un símbolo de identidad y esperanza, con la expectativa de que México siga avanzando en la justa mundialista

 

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