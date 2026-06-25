La Botana firma la remontada y avanza a semifinales

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con una actuación heroica de Wenceslao Manríquez, el equipo de La Botana protagonizó una espectacular remontada para clasificar a las semifinales de la categoría Primera de Veteranos, al imponerse 7-6 en el marcador global sobre Cuervos-Zapata.

Luego de caer 5-3 en el partido de ida, La Botana estaba obligado a ganar por dos goles de diferencia. El conjunto respondió con una victoria de 4-1 en la vuelta, resultado suficiente para darle la vuelta a la eliminatoria y sellar su boleto a la siguiente ronda.

La cancha 2 del complejo deportivo del 40 Matamoros fue el escenario de este emocionante compromiso, donde Cuervos-Zapata dejó escapar una ventaja que parecía definitiva.

Desde el silbatazo inicial, La Botana salió decidido a buscar la remontada y encontró recompensa muy temprano. Apenas transcurridos los primeros 10 minutos, Wenceslao Manríquez abrió el marcador para colocar el 5-4 en el global.

La presión continuó y, poco después, el propio “Wence” volvió a hacerse presente para marcar el 2-0, igualando la serie 5-5 antes del descanso.

En la parte complementaria, La Botana mantuvo el dominio del encuentro y Jorge “Gato” Yáñez apareció para anotar el 3-0, marcador que colocaba momentáneamente a su equipo con ventaja de 6-5 en el acumulado.

Cuando parecía que la clasificación estaba definida, Cuervos-Zapata aprovechó un descuido defensivo para descontar y colocar el 3-1 (6-6 global), resultado que nuevamente favorecía a su rival por su mejor posición en la eliminatoria.

Sin embargo, en el tiempo agregado apareció otra vez Wenceslao Manríquez para marcar el 4-1 definitivo y el 7-6 en el global, desatando la celebración de La Botana, que consumó una remontada memorable para instalarse en las semifinales.

En los demás encuentros de cuartos de final, Black Bull La Cuadrilla confirmó los pronósticos al eliminar con autoridad a Deportivo TG con un contundente global de 13-0.

Por su parte, Fumigaciones Morales dio la sorpresa de la jornada al dejar fuera a Los Primos, consolidándose como el “caballo negro” del torneo.

Finalmente, San Pancho sufrió de más para avanzar. Aunque cayó 3-1 en el duelo de vuelta frente a La Cuadrilla, la ventaja obtenida en la ida le permitió quedarse con la serie por marcador global de 6-5.