Convocan a cuatro tamaulipecos a la Selección Mexicana U18 de Softbol

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El talento tamaulipeco volverá a estar presente en el plano internacional, luego de que Moisés Juárez, Javier Benítez de la Rosa, Uldrich Kaniliux Martínez y Kevin Alexander Ceballos Davilón fueran convocados a la preselección mexicana de Softbol U18, que se prepara para disputar la Intercontinental Cup MMS 2026.

El certamen se llevará a cabo del 26 de julio al 1 de agosto en Praga, República Checa, donde el representativo nacional buscará destacar frente a las mejores selecciones juveniles del mundo.

Los cuatro peloteros forman parte de la prelista de convocados, convirtiendo a Tamaulipas en una de las entidades con mayor representación dentro del combinado nacional.

La preselección mexicana es dirigida por Horacio Berrones Fuentes como mánager, mientras que Vicente Rafael Frías Lozaya y Julio César Gómez integran el cuerpo técnico como coaches.

De acuerdo con la convocatoria, los jugadores deberán reportarse el próximo 24 de julio para concentrarse con el equipo y posteriormente emprender el viaje rumbo a Praga, capital de la República Checa, donde afrontarán el compromiso internacional.