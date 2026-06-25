Taekwondoínas del 11 Mina ganan medalla en el Nacional G1

Las taekwondoínas victorenses Briana Yaritzi Leal Martínez y Emma Victoria Zapata Estrada tuvieron una destacada participación en el Torneo Nacional G1 de Taekwondo celebrado el pasado fin de semana en Durango, evento que forma parte del circuito de ranking de la Federación Mexicana de Taekwondo y que otorga puntos importantes rumbo al Gran Slam, competencia en la que participan los mejores clasificados del país al finalizar el año.

Las atletas del Gimnasio 11 Mina de Ciudad Victoria, dirigido por el profesor Romualdo Salazar Ruiz, viajaron acompañadas por el entrenador Luis Zapata para competir ante exponentes de gran nivel provenientes de distintos estados de la República, logrando regresar con medallas para Tamaulipas.

Briana Yaritzi Leal Martínez consiguió la medalla de plata tras una intensa jornada en la categoría infantil de 39 kilogramos.

La taekwondoína disputó tres combates, enfrentando rivales de entidades como Coahuila y Estado de México. Aunque cayó en la final ante una adversaria a la que había derrotado anteriormente en un torneo realizado en la Ciudad de México, la joven deportista sumó una valiosa experiencia que le permitirá continuar su desarrollo competitivo.

Por su parte, Emma Victoria Zapata Estrada obtuvo la medalla de bronce en la categoría infantil femenil de menos de 30 kilogramos. Su actuación tuvo un mérito especial, ya que compitió pese a una lesión en el empeine que incluso había generado la recomendación médica de no participar.

Sin embargo, la atleta mostró determinación y logró subir al podio. Durante el torneo ganó su primer combate con marcador de 5-0 en dos rounds, mientras que en el segundo enfrentamiento resolvió un empate técnico para posteriormente imponerse por 3-1 en el round decisivo.

El profesor Romualdo Salazar destacó el compromiso y sacrificio de las familias de los deportistas, señalando que gran parte del crecimiento competitivo de los atletas depende del respaldo de los padres de familia, quienes realizan importantes inversiones para que sus hijos puedan asistir a los numerosos torneos que les permiten adquirir experiencia y mejorar su nivel.

Tras los resultados obtenidos en Durango, las deportistas ya se preparan para su próximo compromiso nacional, que se llevará a cabo en Guanajuato dentro de 15 días. Este certamen servirá como selectivo para un evento abierto en Corea y estará dirigido a las categorías infantil y cadete. En dicha competencia, el Gimnasio 11 Mina tendrá representación con cinco atletas, entre ellos Briana y Emma, quienes buscarán seguir sumando éxitos para Ciudad Victoria y Tamaulipas.

Finalmente, los entrenadores del gimnasio extendieron la invitación a niños, jóvenes y adultos interesados en practicar taekwondo a acercarse a las instalaciones ubicadas en el 11 Mina, donde pueden conocer la disciplina y participar en una clase de prueba.