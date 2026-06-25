Victoria, con las unidades de transporte más viejas

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 25 de Junio del 2026

El subsecretario de Transporte en Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo, reconoció que la capital del estado es la ciudad con las unidades más antiguas en circulación

También admitió que los concesionarios de la capital fueron los últimos en dotar a los vehículos de GPS, quedando pendiente de instalar los llamados cuenta cocos, dispositivos que permiten controlar el recaudo y evitar fugas económicas.

“Son costosos, entre 50 y 70 mil pesos, pero necesarios porque es la única forma de garantizar que cuidan su recaudo. Hoy cada concesionario pierde entre 800 y mil pesos diarios porque los choferes no registran todo el ingreso”, señaló.

Sin embargo, el subsecretario recordó que por ahora no se les está exigiendo la compra de vehículos nuevos, sino la repotencialización de los existentes.

“No se les está pidiendo modernización porque no tienen con qué. Se les está exigiendo repotencialización: reparar asientos, pasamanos, pintar unidades y equiparlas con GPS. Hoy el 90% ya está pintado y con mejoras mecánicas”, explicó.

En contraste, el funcionario reconoció que municipios como Nuevo Laredo y la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira han hecho esfuerzos más sólidos en modernización, con unidades modelo 2025 y 2026, mientras que Victoria apenas comienza a ponerse al día.

“El esfuerzo constante siempre ha sido en la zona conurbada, creo que es donde son más organizados han cuidado mucho el recaudo y ese es el éxito de la modernización pese a que en nueve años no se les dio incremento peor cuidando sus ingresos han logrado mantener los mejores vehículos del Estado”.

Núñez Montelongo agregó que esta situación derivó en la pérdida de mercado nocturno, pues los choferes dejaron de prestar servicio después de las 7:30 u 8 de la noche, espacio que fue ocupado por plataformas como Didi y Uber.