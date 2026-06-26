Anuncia alcalde cese de director operativo de Tránsito Municipal

Cd. Victoria, 25 de junio de 2026.-

En apego a la atribución que le confiere la ley del código municipal, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, anunció la baja del Director Operativo de la Dirección de Tránsito, José Luis Arroyo Negrete, por pérdida de confianza.

La determinante decisión, se derivó de las múltiples denuncias ciudadanas en contra del ex servidor público en el operativo de prevención vial que, a través de la Mesa de Seguridad Municipal, se implementa de manera coordinada con instituciones de seguridad pública estatal y federal.

«Los victorenses merecen una autoridad que los proteja y respete» enfatizó Gattás Báez al informar que la notificación de baja se presentó por escrito, después de sostener una reunión con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Dra. María Taide Garza Guerra.

Agregó que ante el mismo organismo presentó las denuncias recibidas para su seguimiento legal y respeto a los derechos humanos, y de acreditarse responsabilidad se actúe conforme a derecho sin importar cargo o jerarquía para como autoridad municipal hacer valer la voz ciudadana.

Aclaró no estar en contra de los operativos antialcohol que tienen como objetivo prevenir accidentes y salvar vidas, pero si en contra del abuso y prepotencia que lastime la confianza de la ciudadanía victorense, a la que invitó a seguir presentando denuncias por los canales institucionales cuando consideren que un servidor público del municipio vulnere sus derechos humanos.