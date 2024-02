Victoria ¿Mi lugar seguro?

Por: César González

Como ciudadanos es importante sentirnos seguros donde vivimos, al salir de compras, ir a la escuela o hacer ejercicio. Sabemos que los tiempos han cambiado mucho los últimos años en cuanto a temas de seguridad y violencia en el estado y en el país. El pasado 01 de febrero se realizó una encuesta a personas entre 20 y 24 años para conocer la percepción que tienen sobre la seguridad en las diversas colonias de la ciudad. Luis Sauceda, Mariana cortes, Rubén Alfaro y Anaide Villanueva tuvieron a bien responder nuestras preguntas. A continuación, presentamos un resumen de dichas entrevistas.

Luis Sauceda; Residente del Fraccionamiento San José nos comparte que se siente seguro en el lugar donde vive, aclara que es una zona donde encuentras gente muy amable y poco problemática, añadió que puedes salir a caminar con tus mascotas o hacer deporte sin tanto cuidado de algún incidente o caso de delincuencia.

Mariana Cortés: Residente de la colonia Magisterial, explica que es un lugar muy transitado ya que existen muchos negocios donde las parejas o familias pueden ir a cenar y pasar un rato agradable. Añadió que es un barrio muy tranquilo y es poco probable experimentar situaciones de delincuencia.

Rubén Alfaro: Residente de la colonia 12 de septiembre, desde su experiencia cuenta que existe cierta inseguridad en esta colonia por lo que caminar o transitar ya sea de noche o de día siempre debe ser con sumo cuidado.

Anaide Villanueva: Residente de la Col. Mainero, en este caso Anaide nos expone que no se siente segura en su propia casa, ya que algunos de sus vecinos han sufrido daños por robo en sus hogares incluso en horas de la tarde. Afortunadamente la entrevistada no ha sido víctima de actos de delincuencia, pero los hechos revelan que dicha zona de la ciudad no es completamente segura.

Cd. Victoria podría aparentar ser un lugar seguro por los testimonios de algunos entrevistados, hay recalcar que existe más inseguridad en ciertas partes de la ciudad que en otras, contradiciendo así aquel famoso dicho “Aquí no pasa nada”.