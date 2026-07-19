Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 19 de julio.- La Vocería de Seguridad de Tamaulipas reforzó el operativo de atención carretera con la instalación permanente de personal de Protección Civil Estatal en cinco puntos estratégicos, con el objetivo de responder de manera inmediata a emergencias y brindar apoyo a los automovilistas que recorren la entidad.

El despliegue busca reducir los riesgos para los viajeros mediante la presencia de brigadas equipadas para atender accidentes, fallas mecánicas y cualquier otra contingencia que pueda registrarse en los principales corredores carreteros del estado.

Uno de los puntos de vigilancia se localiza en la Estación Segura Hidalgo, donde personal especializado permanece de manera permanente para ofrecer auxilio a los usuarios y atender cualquier incidente que pudiera presentarse durante el tránsito vehicular.

La estrategia también contempla cobertura en la Estación Segura Libramiento San Fernando y en la carretera Reynosa–Monterrey, consideradas rutas de alta afluencia vehicular y de importancia para la movilidad regional.

Además, Protección Civil Estatal mantiene presencia operativa en las carreteras Victoria–Zaragoza y Victoria–Matamoros, donde dispone de equipo especializado para brindar asistencia inmediata a los conductores que enfrenten alguna emergencia durante sus desplazamientos.

La Vocería de Seguridad exhortó a quienes viajen por las carreteras de Tamaulipas a respetar los límites de velocidad, revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de salir y conducir con precaución para disminuir la posibilidad de accidentes.

Las autoridades estatales también recomendaron reportar cualquier incidente al número de emergencias 911, a fin de activar de inmediato los protocolos de atención y coordinar la movilización de las corporaciones de auxilio.

Con este esquema de vigilancia, el Gobierno de Tamaulipas mantiene presencia permanente en los principales ejes carreteros de la entidad para fortalecer la atención preventiva, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y brindar mayor seguridad a quienes diariamente transitan por la red estatal.