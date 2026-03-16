Tras reforma laboral, restauranteros piden apoyos fiscales

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 15 de marzo del 2026

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma laboral que reduce la jornada de 48 a 40 horas semanales, el sector restaurantero pidió al gobierno federal considerar otorgar beneficios fiscales que ayuden a aminorar el impacto económico de la medida.

“A lo mejor deberían devolver un poco en el sentido de que vean hacia lo fiscal. Pudieran haber hecho alguna reforma en impuestos, tanto en el SAT como en el Seguro Social o en Infonavit, que son los principales que nos pegan a nosotros. O algún convenio con CFE para los negocios de cada giro. Esa es la parte que queremos nosotros: que nos volteen a ver como cámaras empresariales”, expresó Jesús Arnoldo Gómez González, presidente de la CANIRAC Victoria.

Como lo manifestó anteriormente, el dirigente de la cámara restaurantera señaló que la reducción de la jornada laboral representa un reto para los negocios, especialmente por el pago de horas extras a meseros y personal de servicio.

Gómez González insistió en que los empresarios están dispuestos a apoyar a su recurso humano, pero esperan que el gobierno también les ofrezca incentivos que permitan equilibrar la carga. La CANIRAC Victoria se suma así a las voces del sector privado que piden que la reforma laboral no se traduzca únicamente en obligaciones, sino también en medidas de apoyo que fortalezcan la competitividad de los negocios