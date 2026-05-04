Restauranteros se preparan ante calor y escasez de agua

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 04 de mayo del 2026.

La industria restaurantera de Victoria se prepara para enfrentar la temporada de calor y la escasez de agua que ya provoca tandeos en varios municipios. El presidente de CANIRAC Victoria, Jesús Arnoldo Gómez González, explicó que se han emitido alertas y recomendaciones para que los establecimientos refuercen sus medidas de prevención.

Los restaurantes han comenzado a instalar tinacos, cisternas y sistemas de bombeo para asegurar el servicio continuo en sanitarios, limpieza de equipo y cristalería, evitando que la falta de agua afecte la operación diaria.

Además, se aconseja revisar la red eléctrica para prevenir saturaciones por el uso simultáneo de aires acondicionados y equipos de refrigeración, que se incrementan durante las olas de calor.

La principal preocupación del sector no es la inversión en infraestructura, sino las pérdidas económicas que genera la interrupción del servicio, ya sea por fallas locales o saturación generalizada en el suministro.

CANIRAC mantiene un monitoreo diario del agua y la energía eléctrica, en coordinación con las comisiones municipales y federales, para anticipar problemas y dar respuesta inmediata.

La asociación, que agrupa entre 180 y 200 restaurantes, también extiende sus recomendaciones a establecimientos no afiliados, buscando que toda la industria esté preparada para enfrentar la temporada crítica.

Por otra parte, el pasado viernes, el sector restaurantero transformó el Día del Niño en una jornada de apoyo social, donando equipo e insumos al Hospital Infantil de Tamaulipas. Gómez González destacó que esta acción fortalece la labor médica y refleja el compromiso de los restauranteros con la comunidad más allá de lo económico.