Destaca Gattás unidad con sindicato en favor de trabajadores y servicios públicos

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, resaltó la relación de colaboración entre el Ayuntamiento y el sindicato, asegurando que esta coordinación ha permitido mejores condiciones laborales y beneficios directos para la ciudadanía.

El edil subrayó que el diálogo y el entendimiento han sido clave para avanzar en favor de los trabajadores. “Quiero primero resaltar la colaboración, el entendimiento y sobre todo la buena relación entre el municipio y el sindicato”, expresó.

Reconoció el trabajo conjunto con la representación sindical, destacando que el objetivo común ha sido apoyar a quienes más lo necesitan.

“Hemos hecho buen trabajo entre las dos partes… ayudar al que está el último en la fila, ayudar al que está enfermo”, afirmó.

Gattás Báez señaló que esta coordinación ha permitido consolidar una relación histórica. “Hoy, más que nunca, está unido la administración y el sindicato”, puntualizó.

Asimismo, enfatizó que mejorar las condiciones laborales tiene un impacto directo en la calidad de los servicios que recibe la población.

“Si al trabajador le damos mejores condiciones de trabajo, se desempeña mejor y el que recibe mejores servicios es el ciudadano”, indicó.

El alcalde añadió que el respeto y respaldo hacia los empleados municipales se refleja en su desempeño diario. “Trabajan con la camisa bien puesta, porque se sienten respetados por el sindicato y por la administración”, concluyó.