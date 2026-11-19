Tránsito Victoria continúa operativos contra «apartalugares»

La corporación busca habilitar espacios públicos que son ocupados irregularmente con diversos objetos.

Por Eduardo Bazaldua

Con el propósito de mantener libres los espacios de estacionamiento en la vía pública, la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad mantiene activos los operativos para retirar objetos colocados por particulares con la intención de reservar lugares.

Durante los recorridos, los elementos municipales retiran botes, cajas, sillas y otros artículos que obstruyen áreas destinadas al uso común, principalmente en zonas donde esta práctica se presenta frente a viviendas y establecimientos comerciales.

Estas acciones forman parte de una estrategia implementada desde hace un par de meses, cuando las autoridades municipales advirtieron que se mantendría la vigilancia para evitar la apropiación irregular de espacios públicos.

El director de Seguridad, Tránsito y Vialidad, Livio Flores Rodríguez, ha señalado que los operativos continuarán y que quienes reincidan en estas prácticas podrían enfrentar las sanciones correspondientes.

De acuerdo con la reglamentación vigente, está prohibido utilizar objetos para impedir el libre aprovechamiento de los espacios de estacionamiento en calles y avenidas.