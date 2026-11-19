Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De cara al cierre de la primera vuelta de la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier de la Segunda División, Correcaminos regresará al Estadio Universitario “Profr. Eugenio Alvizo Porras”, donde disputará sus últimos dos compromisos como local.

Los ajustes en el calendario fueron dados a conocer este lunes por la Liga Premier, anunciando modificaciones de sede, fecha y horario en los encuentros del conjunto de la UAT.

En el caso del compromiso ante Cañoneros FC, originalmente programado para el 23 de noviembre a las 20:00 horas, se adelantó para el sábado 21 del mismo mes a las 10:00 horas, en el mundialista inmueble universitario.

Por su parte, el encuentro ante FC Santiago mantendrá su fecha y horario previamente establecidos, teniendo como única modificación el cambio de sede.

De esta manera, el conjunto dirigido por Jorge Urbina dejará el Estadio Marte R. Gómez para cerrar la primera vuelta de la temporada en el Universitario.