Victoria tendrá la primera Arena Ranch pública de Tamaulipas

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La capital tamaulipeca albergará la primera Arena Ranch pública del estado, anunció el presidente del Club Rodeo Victoria, Alejandro Hinojosa, quien destacó que este proyecto permitirá fortalecer el desarrollo y la promoción de dicha disciplina.

“Con esta nueva reforma, el área pública se estará incorporando a lo que será el presupuesto 2027 del INDE, siendo la primera Arena Ranch pública que tendrá Tamaulipas y será Ciudad Victoria la sede”.

Destacó que tanto la Secretaría de Obras Públicas como el Instituto del Deporte de Tamaulipas han evaluado entre dos y tres espacios para llevar a cabo la construcción de este complejo deportivo.

“Luego de que tuvimos la cabalgata con el gobernador Américo Villarreal Anaya, se generó un compromiso de contar con un área pública”.

Explicó que la Secretaría de Obras Públicas continúa trabajando en la elaboración del proyecto, así como en la estimación de los recursos económicos que serán necesarios para su construcción.

En una primera etapa se contempla la construcción de la arena, el acondicionamiento del terreno y la instalación de caballerizas, mientras que en una segunda fase se proyecta el techado del inmueble.

Hinojosa detalló que esta infraestructura beneficiará a más de 150 atletas de la disciplina y permitirá sumar nuevos competidores, consolidando a Tamaulipas como un referente del rodeo a nivel nacional.

“Con la iniciativa que acaba de presentar el Congreso de Tamaulipas vamos a contar con espacios públicos deportivos de la disciplina, ya que actualmente el rodeo se lleva a cabo en áreas particulares y privadas”.

Finalmente, destacó que la creación de este espacio representará un paso importante para el crecimiento, la profesionalización y el impulso del rodeo en la entidad.