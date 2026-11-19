«Me motiva jugar, ser titular y aportar con goles»: José Escobar

-El jugador universitario dijo sentirse muy contento con la oportunidad y quiere seguir aportando en la Liga TDP

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El jugador del equipo de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas José Eduardo Escobar, se encuentra muy motivado por el hecho de sumar minutos de juego y de iniciar como titular en algunos encuentros de la presente Temporada 2026-2027 de la Liga TDP.

El futbolista azulnaranja en entrevista señaló que el equipo se prepara lo mejor posible física y mentalmente para enfrentar a Guerreros de Reynosa este próximo viernes en el estadio Universitario, además señaló que en lo individual se siente muy contento de aportar al equipo en los momentos que ha recibido la oportunidad.

“Me siento muy bien la verdad, estoy teniendo minutos como titular y eso me motiva, como en el partido ante Gallos donde tuve la oportunidad de contribuir con una anotación y bueno estamos conscientes de tener que seguir sumando, para escalar posiciones en la tabla general” comentó José Escobar.

Así mismo el jugador de la escuadra universitaria dejó en claro, su deseo de llegar a formar parte del equipo de la Liga Premier y desde luego del primer equipo de Expansión Mx.

Cabe resaltar que José Escobar a jugado 8 encuentros, de los cuales 3 completos y 315 minutos disputados en total.

A DETALLE

– Nombre: José Eduardo Escobar Escobar

– ⁠Fecha de Nacimiento: 15/10/2009

– ⁠Lugar de Nacimiento: Cd. Valles SLP.

– ⁠Posición: Medio

– ⁠Número: 135