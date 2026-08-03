SITEM reafirma independencia sindical en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 02 de Agosto del 2026

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM), Carlos Eduardo Gallardo Carriles, subrayó que este organismo es realmente independiente, no obliga a nadie a afiliarse y, sobre todo, no tiene compromisos políticos con ningún partido ni grupo de poder.

“Somos un sindicato independiente, no dependemos de ningún partido político ni de ningún grupo de poder. Nuestro objetivo es trabajar por los beneficios de los trabajadores y trabajadoras de la educación”, afirmó Gallardo Carriles.

El dirigente explicó que las siglas del SITEM lo definen como independiente, por lo que descartó que detrás pueda existir un respaldo político o gubernamental.

“No, nosotros trabajamos de manera independiente y para el trabajador. Nuestro objetivo es apoyarlos y buscar beneficios sin apoyo de nadie”, reiteró.

Carlos Eduardo Gallardo invitó a los trabajadores de la educación a acercarse y conocer los beneficios que ofrece el sindicato, particularmente el sistema de ahorro que se impulsa como apoyo directo para los agremiados. “Primero que se informen del sistema de ahorro, que es para todos, y también del sindicato independiente”, dijo.

El secretario general destacó que las oficinas del SITEM se encuentran en la calle 21 Campo Invente, mientras que las de la FSTSE, relacionadas con la operación de la caja de ahorro, están en 20 Aldama y Mina, en Ciudad Victoria.

Gallardo Carriles insistió en que la independencia sindical es la base de su trabajo y que la transparencia en la operación de los beneficios es lo que distingue al SITEM frente a otros organismos.

Con este mensaje, el SITEM busca fortalecer su presencia en Tamaulipas, reafirmando que su compromiso es únicamente con los trabajadores de la educación y no con intereses políticos externos