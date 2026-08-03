Liga Universitaria afina detalles para el Estatal de Sóftbol Femenil

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Liga Universitaria de Sóftbol se declaró lista para participar en el Campeonato Estatal de Sóftbol Femenil, que se disputará del 28 al 30 de agosto en Ciudad Victoria, donde buscará clasificar al Campeonato Nacional en cuatro categorías.

El organismo local tendrá representación en las divisiones Máster, Máster B, Súper Máster y Mayores, con equipos que buscarán colocarse entre los mejores del estado y obtener su boleto a la siguiente fase.

En la categoría Máster, el representativo será dirigido por Lorenzo Guevara, estratega de amplia trayectoria en el sóftbol victorense y reconocido por su trabajo al frente de las Vaqueritas, escuadra que ha sido protagonista en distintos torneos regionales. Su experiencia será uno de los principales argumentos para aspirar a una destacada actuación.

Para la división Máster B, el encargado será Luis Cintora, capitán del Deportivo México, quien tendrá la misión de conformar un equipo competitivo con el objetivo de pelear por los primeros puestos. Su conocimiento del circuito estatal y la cercanía con las jugadoras serán claves para consolidar un conjunto sólido.

En la categoría Súper Máster, la responsabilidad recaerá en Adriana George, una de las receptoras con mayor experiencia en el sóftbol femenil de Ciudad Victoria y referente del Deportivo Reyes. Su liderazgo dentro y fuera del diamante será fundamental para fortalecer al equipo desde el arranque del certamen.

Por su parte, la selección de Mayores será coordinada por María Isabel y Arturo Luna, quienes trabajan en la conformación de un plantel competitivo que buscará representar con orgullo a la Liga Universitaria y disputar los primeros lugares del campeonato.

Con cuatro representativos en competencia, la Liga Universitaria buscará convertirse en una de las protagonistas del Campeonato Estatal, aprovechando la condición de local para pelear por los boletos al Nacional y mantener el protagonismo del sóftbol victorense en el ámbito estatal.