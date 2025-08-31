Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 31 de enero.- Los restaurantes de la capital de Tamaulipas se preparan para un repunte en sus ventas con motivo de las fiestas patrias, luego de un verano en el que reportaron una disminución en el consumo. Empresarios del sector señalaron que septiembre representa una oportunidad para recuperar parte de las pérdidas acumuladas en meses recientes.

De acuerdo con Jesús Gómez González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Ciudad Victoria, los establecimientos esperan una derrama económica significativa durante los días 15 y 16 de septiembre, fechas en las que tradicionalmente las familias acuden a consumir platillos típicos y bebidas nacionales.

Los restauranteros estiman que las ventas podrían incrementarse entre un 30 y un 40 por ciento en comparación con los niveles que registraron en julio y agosto, considerados como meses de baja afluencia. En algunos casos, se prevé que la ocupación alcance el total de las mesas disponibles durante las celebraciones patrias.

Entre las estrategias para atraer clientes se encuentran promociones especiales, menús temáticos con antojitos mexicanos, música en vivo y paquetes familiares. “La gente busca reunirse en un ambiente festivo y con seguridad, por eso los restaurantes se convierten en una opción atractiva”, indicó el dirigente del sector.

El repunte esperado también significa beneficios indirectos para proveedores locales de carnes, verduras, lácteos y bebidas, ya que los restaurantes incrementan sus compras para cubrir la alta demanda. De esta forma, la derrama económica no solo impacta al sector gastronómico, sino también a la cadena de suministros.

No obstante, Gómez González reconoce que la inflación y el encarecimiento de algunos insumos limitan el margen de ganancias, por lo que confían en que el volumen de ventas compense los costos. “Es un respiro que nos permitirá equilibrar las cuentas después de semanas complicadas”.

Con el ánimo de los consumidores enfocado en la conmemoración de la Independencia, el sector restaurantero de Ciudad Victoria confía en que septiembre marque el inicio de una temporada más favorable y dé paso a un cierre de año con mejores perspectivas económicas.