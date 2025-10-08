Por Julio Manuel Loya Guzmán.
Cd. Victoria, Tamaulipas.–
El diputado del PAN Gerardo Peña Flores, consideró que su instituto político necesita un liderazgo fuerte y con experiencia para encabezar la próxima dirigencia estatal, perfil que, dijo, cumplen el diputado federal César Verástegui Ostos y la ex magistrada Gloria Garza Jiménez.
El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, señaló que con una fórmula como la de Verástegui y Garza, el PAN puede recuperar los espacios políticos perdidos en los últimos procesos electorales, ya que ambos conocen la operación política, la estructura partidista y el territorio tamaulipeco.
“Una persona que sabe hacer política, una persona que además es gente de bien, un buen hombre y una buena mujer, y me parece que son perfiles muy potentes hacia el interior del partido y hacia afuera”, expresó el legislador.
Añadió que la unidad interna será clave para fortalecer al partido rumbo a las próximas elecciones, y subrayó que el PAN debe mantener una comunicación clara con los ciudadanos sobre sus propuestas y posturas.
“Acción Nacional no tiene una postura de un ‘no’ por sistema; todo aquello que consideramos positivo, incluso lo respaldamos, pero aquello que no, desde luego, lo señalamos”, apuntó.
Peña Flores recordó que la defensa de la democracia, la división de poderes y el estado de derecho son principios fundamentales del PAN y valores que deben distinguirlo frente a los tamaulipecos.
Finalmente, enfatizó que el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local actúa con responsabilidad y congruencia, apoyando todas las iniciativas que generen valor para el estado, sin adoptar una oposición sistemática