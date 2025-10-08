Respalda Gerardo Peña a César Verástegui para dirigir al PAN Tamaulipas

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas.–

El diputado del PAN Gerardo Peña Flores, consideró que su instituto político necesita un liderazgo fuerte y con experiencia para encabezar la próxima dirigencia estatal, perfil que, dijo, cumplen el diputado federal César Verástegui Ostos y la ex magistrada Gloria Garza Jiménez.

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, señaló que con una fórmula como la de Verástegui y Garza, el PAN puede recuperar los espacios políticos perdidos en los últimos procesos electorales, ya que ambos conocen la operación política, la estructura partidista y el territorio tamaulipeco.

“Una persona que sabe hacer política, una persona que además es gente de bien, un buen hombre y una buena mujer, y me parece que son perfiles muy potentes hacia el interior del partido y hacia afuera”, expresó el legislador.

Añadió que la unidad interna será clave para fortalecer al partido rumbo a las próximas elecciones, y subrayó que el PAN debe mantener una comunicación clara con los ciudadanos sobre sus propuestas y posturas.

“Acción Nacional no tiene una postura de un ‘no’ por sistema; todo aquello que consideramos positivo, incluso lo respaldamos, pero aquello que no, desde luego, lo señalamos”, apuntó.

Peña Flores recordó que la defensa de la democracia, la división de poderes y el estado de derecho son principios fundamentales del PAN y valores que deben distinguirlo frente a los tamaulipecos.

Finalmente, enfatizó que el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local actúa con responsabilidad y congruencia, apoyando todas las iniciativas que generen valor para el estado, sin adoptar una oposición sistemática