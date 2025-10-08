Policías respetan los derechos humanos en Tamaulipas, afirma Marco Gallegos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

Los elementos de corporaciones de seguridad que operan en Tamaulipas están capacitados para respetar los derechos humanos, y no caer en abusos como sucedió en el pasado, afirmó diputado local Marcos Gallegos Galván.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado señaló que la situación ha cambiado y ahora las personas no temen encontrarse con policías en las calles o carreteras.

En entrevista expuso que eso es parte de los esfuerzos en el gobierno de Tamaulipas para recuperar la confianza de los ciudadanos, incluyendo de hacerse cargo de situaciones que ocurrieron en el sexenio en el año pasado, cuando funcionaba el Grupo de Operaciones Policiacas Especiales, los llamados GOPES.

«En un momento el pasado, el secretario de seguridad pública tuvo que ofrecer disculpas por actos que la institución había realizado, no en su gestión pero finalmente las instituciones están por arriba de las personas y de los cargos», declaró .

Gallegos Galván subrayó que se intenta recuperar la confianza de los ciudadanos en los cuerpos policiacos que, dijo, están para cuidarlos.

El diputado local también refirió «eso es lo que se intenta que la gente a las instituciones que tener confianza porque se está actuando con una visión humanista».

Consideró que el hecho de que se pidan disculpas o se paguen indemnizaciones a los afectados por eventos del pasado, es una voluntad de dar la cara a la ciudadanía «entender las necesidades de los ciudadanos es algo que se debe de destacar».

El diputado sostuvo que los esfuerzos que corporaciones estén capacitadas y brinden la seguridad es una situación que ya se está notando en la entidad