Avala Isidro Vargas propuesta para eliminar fuero a legisladores

El diputado tamaulipeco respalda la iniciativa presidencial y pide que se aterrice también en los congresos locales.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas.-

El diputado local Isidro Vargas Fernández respaldó la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para eliminar el fuero constitucional a diputadas y senadores, al considerar que esta medida fortalecería la legalidad, la transparencia y el ejercicio responsable del servicio público.

“Estoy de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum en relación con eliminar el fuero de legisladoras y legisladores. Creo que es importante para una mayor legalidad, transparencia y buen ejercicio del servicio público por parte de los representantes populares”, expresó el legislador morenista.

Vargas Fernández sostuvo que el fuero se ha convertido en una figura de “blindaje” legal que en algunos casos ha sido mal utilizado, protegiendo a servidores públicos de posibles responsabilidades judiciales.

“Vimos a un exgobernador que con el fuero prácticamente se blindó de cualquier tipo de orden judicial. Incluso, hubo un grupo de legisladores del PAN que lo protegieron hasta el final de su mandato, y fue cuando perdió el fuero que se exilió en Estados Unidos”, recordó, en referencia a Francisco García Cabeza de Vaca.

El diputado aseguró que Tamaulipas estará en sintonía con la reforma político-electoral federal, la cual incluiría la eliminación del fuero como parte de los ajustes constitucionales que promoverá la presidenta Sheinbaum.

“Hemos hecho muchas armonizaciones con la Constitución General de la República, y seguramente el gobernador Américo Villarreal Anaya presentará las adecuaciones necesarias para cumplir el mandato constitucional que dicte el Congreso de la Unión”, afirmó.

Finalmente, Vargas reconoció que los 36 legisladores del Congreso tamaulipeco gozan actualmente de fuero, y mencionó que existen casos, como el del diputado Ismael García Cabeza de Vaca, que lo utilizan como escudo ante procesos judiciales.