Realiza Comapa inspecciones diarias para combatir a los «Huachicoleros»

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Tan solo durante los últimos días Comapa Victoria ha obligado a más de 200 personas a regularizar su situación tras haber sido sorprendidos «huachicoleando» agua de la red sin tener contrato, reveló el gerente general Eliseo García Leal.

«Se han estado realizando más de 200 contratos durante estos días aquí en la ciudad de acuerdo a las inspecciones que hacemos diariamente», refirió.

García Leal dijo que estas personas no tenían contrato con la Comapa, por lo que se les invitó a que regularizaran su situación firmando un contrato.

«Aquellos que no van ya se les aplican multas o se les corta el agua para que ya no tengan», mencionó.

El Gerente General de Comapa Victoria recordó que es el Área Comercial del organismo operador del agua quien se encarga de hacer inspecciones diarias.

«Salen los inspectores a tratar de determinar dónde hay tomas clandestinas en cuanto a hogares que no tienen contrato con nosotros».