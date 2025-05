Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

La Secretaría de Salud de Tamaulipas recomienda la ingesta de la pastilla Prep (profilaxis preexposición), como la manera más efectiva de proteger contra el VIH pero no protege contra otras infecciones de transmisión sexual (ITS), informó Jorge Sebastián Hernández Rodríguez.

“Protégete, la estrategia de prevención Prep exposición si tú sabes que vas a tener una relación y no tienes seguridad y no quieres usar conservante pues tomate tu prep sigue el tratamiento y siempre podrás tener las relaciones con quien sea y no te va a transmitir”.