Ignora la SEP y la ANPAF.

Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

La Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF) se quejó del desinterés que muestran las autoridades educativas y del titular de la SEP Mario Delgado cuando se busca dialogar y proponer reformas importantes al reglamento.

El presidente de ANPAF Alejandro Águila Arguelles dijo que esta situación genera una gran frustración y sensación de que su voz no es escuchada.

Opinó que es fundamental que las autoridades educativas mantengan un diálogo abierto y receptivo con las organizaciones de padres de familia, ya que ellas representan una parte esencial de la comunidad educativa y sus perspectivas son valiosas para mejorar el sistema.

“Por orden de la presidenta que nos invitaron al foro para la creación del plan nacional para el desarrollo en Veracruz, y ahí coincidí con el secretario de Educación Mario Delgado y lo primero que me dijo; necesito que me ayudes con la campaña nacional de los alimentos la estrategia vida saludable y ahí le dijo a su particular, dale una cita, cítalo para un día en específico”.

La falta de seguimiento a la solicitud de reformas al reglamento de la ANPAF es preocupante por lo que un proceso transparente y participativo en la revisión de estas propuestas sería lo ideal para fortalecer la colaboración entre la SEP y los padres de familia.

“Han pasado dos meses y ni siquiera me ha respondido un oficio que lleve a la SEP en donde les recuerdo que tenemos una reunión pendiente; a los padres de familia que somos los que dotamos la materia prima para la educación de este país no nos toman en cuenta ah, pero estamos en el discurso oficial recurrente, los padres y las madres de familia, son lo más importante”.

Por último, Alejando Águila conservó la esperanza de que finalmente se establezcan canales de comunicación efectivos para que la ANPAF pueda expresar sus inquietudes y contribuir activamente al desarrollo de la educación en México.