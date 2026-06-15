ANPAF: Celulares son generadores de violencia en escuelas

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 14 de Junio del 2026

El presidente nacional de la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF), José Alejandro Águila Argüelles, se pronunció totalmente en contra del uso de teléfonos celulares en las aulas, al considerarlos distractores y generadores de violencia.

“Lo primero que me piden en los foros es no usar el celular. Cuando no está dentro de la agenda educativa, no tiene por qué permitirse, al menos en horario de clase. Los chavos se distraen y son de los principales generadores de violencia. Es una herramienta generadora de violencia dentro de las escuelas”, afirmó.

El líder social recordó que la ANPAF apoyó la iniciativa del Congreso de Querétaro para prohibir el uso de celulares en las aulas y pidió que se analice a nivel federal. “Nosotros la apoyamos y pedimos al Congreso Federal que la hiciera suya, para que fuera de aplicación nacional”, señaló.

El dirigente criticó que la tecnología digital esté desplazando a los maestros y advirtió que, sin regulación, las clases se vuelven aburridas y los alumnos dependen de la inteligencia artificial o de buscadores en línea.

“Los maestros de hoy lo que tienen que hacer es capacitarse, porque ya no tienen nada importante que enseñarle a los niños. Hasta que no se regule, yo estoy en contra del uso del celular en las escuelas”, concluyó

Es importante mencionar que varios estados del país han implementado la prohibición o regulación del uso de celulares en escuelas de nivel básico para disminuir distracciones y combatir el ciberacoso, como es el caso de Querétaro donde ya es oficial una prohibición total de teléfonos en planteles, permitiéndolos únicamente para fines educativos bajo supervisión docente o emergencias.