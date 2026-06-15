SET eliminará preguntas sociodemográficas de la prueba Tamaulipas Aprende

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 15 de junio del 2026

El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que las preguntas finales de carácter sociodemográfico en la prueba Tamaulipas Aprende serán retiradas, luego de la polémica generada por una maestra que denunció públicamente cuestionamientos como “¿cuántas televisiones tienen en tu casa?”, “¿cuántos carros?” o “¿tienen internet?”.

“Por ahí también surgió una polémica de que al final los niños contestan unos datos sociodemográficos. Bueno, ahí ya se los quitaremos, porque llevaba siempre, como es investigación, busca conocer el contexto, no tanto la persona, sino el contexto de qué niños son más vulnerables, en qué zona, y hace correlaciones”, juatificó el funcionario.

Valdez García subrayó que la prueba se aplicó en todos los municipios con una asistencia superior al 99%, y destacó que es el cuarto año consecutivo en que se realiza bajo la administración del gobernador Américo Villarreal, lo que permite contar con un histórico de resultados para dar mayor validez y confiabilidad a la evaluación.

El secretario añadió que los resultados serán entregados directamente a alumnos, padres y maestros, y servirán para diseñar capacitaciones específicas en la última semana de agosto, previo al inicio del ciclo escolar. “Ahí es donde se les da la capacitación exacta a los maestros que fallaron en matemáticas o español, reforzando las áreas de oportunidad detectadas”, puntualizó