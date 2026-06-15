Tamaulipas proyecta 12 mil millones en recaudación y presume finanzas sanas

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 15 de Junio del 2026

El secretario de Finanzas de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, aseguró que las proyecciones de recaudación y participaciones federales para 2026 se están cumpliendo conforme a lo establecido en los convenios con la Secretaría de Hacienda.

En los primeros cinco meses del año, el Estado ha recaudado 5,900 millones de pesos, cifra que lo coloca entre las ocho entidades con finanzas más sanas del país. “Las participaciones federales se han cumplido tal y como está establecido, y en recaudación vamos por encima de lo proyectado”, destacó.

El funcionario explicó que, de mantenerse la tendencia, Tamaulipas cerrará el año con alrededor de 12 mil millones de pesos en ingresos propios, lo que permitirá mantener estabilidad financiera y atender necesidades extraordinarias.

Respecto a las contingencias meteorológicas que suelen afectar al estado entre junio y septiembre, González subrayó que existe un fondo de contingencia aprobado por el Congreso local, además de recursos propios y participaciones federales que garantizan capacidad de respuesta. “Estamos preparados para cualquier fenómeno meteorológico o emergencia, y eso lo evalúan incluso las calificadoras cuando revisan nuestras finanzas”, puntualizó.

El secretario adelantó que se trabaja en nuevos estímulos fiscales, como el decreto de la Subsecretaría de Transporte para regularizar concesiones, y en coordinación con otras dependencias para fortalecer la administración de recursos públicos.