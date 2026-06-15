Avanza modernización del transporte público; 70% de las unidades ya han sido renovadas: Subsecretario

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El proceso de modernización del transporte público en Tamaulipas registra avances importantes, al grado de que alrededor del 70 por ciento de las unidades ya han sido renovadas o repotenciadas, informó el subsecretario de Transporte Público del Estado, Armando Núñez Montelongo, quien destacó que el incremento gradual a las tarifas estuvo condicionado a mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

El funcionario aclaró que actualmente no existe ninguna movilización por parte de los concesionarios, aunque sí se mantiene un movimiento relacionado con la revisión y regularización del sistema de transporte.

“No hay movilización, hay un movimiento que hay que tomar en cuenta. Hay una revista mecánica severa”, señaló.

Recordó que durante nueve años las tarifas permanecieron sin modificaciones, por lo que la administración estatal autorizó ajustes graduales con el compromiso de que los concesionarios invirtieran en la renovación de sus unidades.

“Desde nueve años no le dimos incremento de tarifa. Están repotenciando las unidades en todo el estado. Creo que se les pidió el compromiso de ellos para el incremento de la tarifa. Ya este gobierno ha otorgado dos pesos y luego un peso. Ya se está nivelando y yo creo que es lo que estaban esperando”, expresó.

En ese sentido, aseguró que los resultados ya son visibles en gran parte de la entidad.

“Ya un 70 por ciento ha cumplido”, afirmó.

El subsecretario explicó que actualmente existen alrededor de 19 mil concesiones, aunque cerca de cuatro mil unidades dejaron de prestar servicio, situación que obligó a realizar un proceso de reordenamiento y regularización.

Detalló que en la frontera y la zona sur del estado se trabaja en la incorporación de aproximadamente mil 500 unidades de transporte de personal, además de regularizar alrededor de 800 vehículos de transporte escolar que operaban sin concesión.

“Vamos a otorgar 800 transporte escolar que andaba sin concesión y el señor gobernador decidió otorgarles las concesiones para que no estuvieran de forma irregular dando un servicio con seguro tanto para los niños como para la unidad”, explicó.

Sobre la situación de las rutas urbanas, indicó que no se trata de eliminarlas, sino de reorganizarlas para hacer más eficiente la movilidad y evitar que los usuarios tengan que pagar dos pasajes para llegar a su destino.

“No estamos retirando rutas, estamos reordenándolas, tratando de evitar que paguen doble pasaje. Movemos 120 mil viajes diarios en Victoria y lo que se está haciendo es un reordenamiento de tal suerte que no caminen más de 500 metros un usuario para llegar a su destino”, señaló.

Como ejemplo, mencionó modificaciones en algunas rutas que ahora permiten realizar trayectos más largos con una sola tarifa.

“Por ejemplo, la ruta de Enfermeras ya no paga doble pasaje, esa ruta va hasta La Loma con un solo pasaje sin pagarse en el 6 Boulevard”, destacó.

En materia de supervisión, confirmó que continúan retirándose unidades que no cumplen con las condiciones mínimas para prestar el servicio.

“En Victoria hemos retirado como unos cuatro de revista mecánica que definitivamente ya no van a poder circular y el concesionario tiene que buscar una unidad dentro de la ley”, indicó.

Precisó que se trata principalmente de microbuses con una antigüedad superior a la permitida.

“Son microbuses. Diez años es la regla, diez años es lo que deben de tener”, puntualizó.

Finalmente, adelantó que el gobernador Américo Villarreal Anaya mantiene el interés de impulsar proyectos relacionados con unidades más modernas y sustentables para el transporte público.

“El señor gobernador trae un proyecto, no lo desconocemos, pero esperemos que sea un éxito en el mercado”, concluyó.