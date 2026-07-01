Inestabilidad en la Secretaría de Salud de Tamaulipas: Mayra Benavides exige soluciones ante la crisis

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. – Al trascender de manera extraoficial la reciente designación de Ricardo Guerrero Morales como nuevo titular de la Secretaría de Salud, la diputada Mayra Benavides Villafranca señaló que la inestabilidad en el mando de la dependencia ocurre en medio de una crisis «evidente» que demanda soluciones inmediatas más allá de los relevos administrativos.

“Yo creo que es evidente una crisis de Salud en México, no solamente en Tamaulipas”, refirió esta mañana.

Para la legisladora de Movimiento Ciudadano, la rotación constante en la Secretaría de Salud es un reflejo de la compleja situación que enfrenta el sector.

Mayra Benavides enfatizó que la prioridad de la ciudadanía no son los nombramientos, sino la garantía de una atención médica digna y eficiente. Por ello, lanzó un exhorto directo a la nueva gestión para que la curva de aprendizaje no detenga los servicios esenciales.

“Que se haga lo que se tenga que hacer, pero que den resultados”, puntualizó, remarcando la urgencia de las familias tamaulipecas.

Cabe señalar que con este último movimiento, ocurrido al cierre del mes de junio, suman ya tres los funcionarios que han desfilado por la titularidad de Salud en lo que va de la actual administración estatal.

El historial de cambios inició con Vicente Joel Hernández Navarro, quien ocupó el cargo desde el arranque del gobierno; posteriormente, en marzo pasado, fue relevado por Adriana Marcela Hernández Campos, y ayer trascendió que fue sustituida por Guerrero Morales.