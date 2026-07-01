“La hicieron con las patas”: Regidor del PRI revienta contra reforma que reduce Cabildos

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La reforma electoral que reduce el número de integrantes de los Cabildos “la hicieron con las patas”, porque no se consideró que la mayoría de los ayuntamientos del país tiene menos de 7 regidores y terminarán aumentando su número, aseguró el regidor del PRI en el Cabildo de Victoria, José Benítez Rodríguez.

“Ni siquiera se dieron cuenta de la cantidad de Cabildos que tienen menos de 7 regidores y esos los vas a aumentar. Y resulta que los que tienen más de 15 son muy pocos”, declaró.

El edil priista sostuvo que el supuesto ahorro que busca el gobierno federal con la medida “siempre ha sido una vacilada” y calificó la reforma como “una burla a la sociedad y una burla a los mexicanos”.

“Morena hace muchas cosas sin sentido y en este caso esa reforma electoral en tema de Cabildo no va a beneficiar en nada, no ayuda en absoluto ni cambia nada sustancialmente en que sean 22, sean 7 o sean 15”, afirmó.

Benítez Rodríguez dijo que aunque la reforma ya fue aprobada y los municipios deberán adecuarse, insistió en que carece de lógica.

“La verdad no tiene sentido, pero ya la aprobaron, ya la autorizaron y bueno, nos adecuaremos a la ley, no hay más. Pero no cambia nada, insisto. Fue una reforma como todas las que han hecho: mal manejada, mal hecha y con las patas”, señaló.

Expuso que los ajustes se realizaron después de que se evidenció la falta de un diagnóstico previo sobre la integración actual de los Cabildos.

“Se dieron cuenta hasta después, hasta cuando les dicen ‘oigan, revisen cuántos hay en el país y cuántos municipios tienen más de 7 regidores’. Entonces hasta entonces reaccionaron e hicieron algunos ajustes, pero está mal hecha. Pésimo”, concluyó.

La reforma electoral contempla, entre otros puntos, la reducción del número de regidores y síndicos en los ayuntamientos bajo un criterio de austeridad, para aplicarse a partir del proceso electoral 2027.

El argumento oficial es generar ahorros al eliminar gastos en estructuras municipales. Sin embargo, legisladores y ediles de oposición han señalado que la medida podría aumentar el número de regidores en municipios pequeños, contrario al objetivo planteado. Actualmente el Cabildo de Victoria se integra por 21 regidores y 2 síndicos