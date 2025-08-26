PJ: entre transiciones y retos presupuestales.

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 25 de Agosto del 2025.

A unas semanas de que se renueve por completo la estructura del Poder Judicial del Estado, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Hernán de la Garza Tamez, enfrenta uno de los desafíos más delicados del cierre de año: garantizar que haya recursos suficientes para operar con normalidad.

La transformación institucional no es menor. En octubre, 59 nuevos jueces y 19 magistrados tomarán protesta, marcando una nueva etapa en la justicia tamaulipeca. Además, entrarán en funciones el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración, dos piezas clave para fortalecer la transparencia y el orden interno.

Pero el presupuesto actual no alcanza. De la Garza Tamez lo reconoce con claridad: se necesita una ampliación presupuestal para cubrir los gastos extraordinarios que implica esta renovación. Y ese será uno de los temas centrales en los trabajos de entrega-recepción con la presidenta electa, Tania Contreras López.

“Parte de lo que estaremos platicando en la instalación formal de los equipos de entrega-recepción creo que este será uno de los temas”, adelantó.

La toma de protesta de los nuevos integrantes aún no tiene fecha definida, pero se espera que el 1 de octubre sea clave: ese día se instalará el Pleno, los nuevos órganos y se formalizará la adscripción de jueces.

En medio de esta transición, Hernán de la Garza Tamez mantiene el tono sereno y firme. Sabe que el cierre de su gestión no solo implica entregar cuentas, sino dejar las bases listas para que el nuevo Poder Judicial arranque con legitimidad, orden y recursos suficientes.