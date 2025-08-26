Infraestructura educativa lista para recibir a más de un millón de estudiantes en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Con más de 500 millones de pesos proyectados para este año y 224 acciones en marcha, el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) asegura que el estado está preparado para el arranque del ciclo escolar 2025-2026.

Sergio Castillo Sagastegui, director general del organismo, confirmó que las escuelas están listas para recibir a niñas, niños y jóvenes a partir del 1° de septiembre.

“Estamos trabajando en la construcción de nuevas aulas, cisternas, servicios sanitarios y subestaciones eléctricas, que han sido una necesidad prioritaria en muchos planteles”, detalló Castillo. En lo que va de la administración del gobernador Américo Villarreal, se han invertido más de 1,250 millones de pesos en infraestructura educativa, con un promedio anual de 430 a 450 millones distribuidos en más de 1,200 acciones.

Respecto a las afectaciones por lluvias en Reynosa y el sur del estado, el funcionario señaló que los daños fueron mínimos en infraestructura, aunque sí hubo pérdidas en equipamiento. La Secretaría de Educación, a través de la aseguradora correspondiente, ya atiende estos casos.

Sobre el crecimiento de la matrícula, Castillo explicó que las zonas con mayor demanda son Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y la región cañera. En respuesta, se han construido entre 40 y 45 aulas nuevas, principalmente en nivel básico: inicial, preescolar, primaria y secundaria. “Seguimos atendiendo las solicitudes que nos hace el secretario Miguel Ángel. Ellos nos indican dónde se requiere obra nueva, y nosotros respondemos con infraestructura adecuada”, agregó.

La obra pública se extiende a lo largo y ancho del estado, y aunque los recursos se ejercen hacia finales del año, el avance ya es significativo. “Estamos en el octavo mes y llevamos un porcentaje muy fuerte. La infraestructura está lista, y seguimos creciendo conforme a las necesidades educativas de Tamaulipas”, concluyó