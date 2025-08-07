Reconoce INEGI eficiencia del Poder Judicial de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de agosto.- El Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas fue reconocido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tras ocupar los primeros lugares a nivel nacional en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2025.

El Poder Judicial estatal entregó la información requerida en tiempo récord, situándose entre los cinco mejores del país en eficiencia y cumplimiento, de acuerdo con el informe recibido por la institución.

El INEGI destacó que Tamaulipas alcanzó el primer lugar en desempeño en las materias Civil y Familiar, superando a otras entidades por la calidad en sus procesos judiciales y la sistematización de su información.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Hernán de la Garza Tamez, afirmó que el reconocimiento es resultado del trabajo coordinado entre distintas áreas y de una política institucional basada en la transparencia.

La Coordinación de Planeación, la Dirección de Informática y el Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos fueron claves en la recopilación, integración y entrega puntual de los datos.

El censo del INEGI permite medir con precisión el desempeño de los tribunales estatales y genera indicadores fundamentales para la evaluación del sistema judicial mexicano.

El Poder Judicial de Tamaulipas reafirmó su compromiso de mantener la eficiencia institucional y de seguir colaborando en ejercicios que fortalezcan la rendición de cuentas y el acceso a la justicia.