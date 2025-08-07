“Soldado” y “Propela”, novedades en el once titular de Correcaminos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Club Correcaminos continúa con su preparación rumbo a la jornada 2 del torneo, donde enfrentarán a Atlético La Paz en calidad de visitante. La mañana de este miércoles, el equipo entrenó en las instalaciones del Centro de Formación, donde el director técnico Héctor Hugo Eugui comenzó a perfilar el posible once titular para el próximo compromiso.

Durante la sesión de trabajo, que incluyó un interescuadras ante el equipo de Liga Premier que dirige el “Güero” Dimas, destacaron dos movimientos importantes en la alineación: el ingreso de Fernando “Soldado” García en lugar del uruguayo Juan Manuel Capeluto, quien fue expulsado en el empate ante Atlético Morelia; y la inclusión de Jesús “Propela” García en el sector ofensivo.

El once que probó Eugui estuvo conformado por Rubén Castellanos en la portería; Mario Sarmiento, “Soldado” García, Joaquín Pereyra y Juan Pablo Castañeda en la defensa; mientras que en el medio campo estuvieron Gerardo Moreno, Daniel Cisneros, Fabián Salas, Giovanni Hernández y Jesús “Propela” García. En la delantera se mantuvo Joel Martínez como referente de ataque.

Correcaminos buscará su primera victoria del torneo cuando visite a Atlético La Paz en Baja California, en un duelo que promete ser clave para empezar a sumar fuera de casa.