LA CANCHA NO SERÁ VENDIDA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante un encuentro con medios de comunicación en los pasillos de la Presidencia Municipal, el alcalde Eduardo Abraham Gattas Báez confirmó que su administración ha desistido de la intención de vender, total o parcialmente, el área verde ubicada en la colonia Ampliación López Mateos.

El terreno en cuestión, una cancha que por años ha sido resguardada y utilizada por los vecinos como espacio de convivencia y recreación, había sido considerado por el Ayuntamiento para la construcción de una subestación eléctrica. Aunque se reconoce la necesidad e importancia de dicha obra de infraestructura, habitantes de la zona señalaron que nunca fueron informados de manera clara sobre las razones para elegir un espacio público, patrimonio de la comunidad.

El movimiento vecinal encabezado por Darío Vera que, se opuso a la venta de la cancha se manifestó desde el inicio de forma pacífica, con acciones cívicas y de respeto, buscando siempre el diálogo con las autoridades para encontrar una solución alternativa.

En respuesta a una declaración del edil, quien refirió haber percibido este proceso como una “guerra contra el pueblo”, los vecinos lamentaron que se interpretara de esa manera. “Desde el día uno, nuestro actuar fue civilizado, de altura, de frente y con respeto”, señalaron en un posicionamiento emitido.

Finalmente, tras semanas de presión ciudadana, el desenlace fue favorable para los habitantes: la cancha no será vendida.