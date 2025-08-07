Taekwondoínes victorenses brillan en Abierto de Corea

Una destacada participación firmaron los taekwondoínes de Ciudad Victoria del Gimnasio 11 Mina que comanda Romualdo Salazar Ruiz, en la más reciente edición del prestigiado Abierto de Corea “Chuncheon 2025”, uno de los torneos más exigentes del circuito internacional.

Ana Sofía Guevara Ramírez, de 17 años, logró subirse a lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro en la categoría Juvenil menos de 59 kilogramos, siendo una de los cuatro campeones que representaron a México en esta justa.

Con una trayectoria sólida en el alto rendimiento desde hace tres años, Ana Sofía ha sido seleccionada nacional desde 2022, con experiencia en Juegos Panamericanos y Campeonatos Mundiales.

Actualmente entrena en Guadalajara con el reconocido coach Carlos Cortés “Munrra” en busca de un crecimiento deportivo, pero cada vez que regresa a Ciudad Victoria mantiene su preparación en el Gimnasio 11 Mina, a donde se unió con el mismo propósito de mejorar en esta disciplina que práctica desde hace 10 años.

“Es una experiencia inolvidable, se viven cosas muy bonitas; la disciplina, el respeto, el apasionarte por lo que haces. Allá todos tienen un nivel muy bueno, y estar compitiendo con gente de ese calibre es algo muy enriquecedor”, expresó Ana Sofía tras su participación.

Otro de los destacados fue Carlo Aguirre Torres, de 11 años, quien compitió en la categoría de menos de 41 kilogramos y además formó parte del equipo mexicano que se llevó la medalla de bronce por equipos. “Fue una experiencia bonita en Corea, convivir con otras escuelas; el torneo es más complicado”, comentó el joven atleta.

Luis Ernesto González Guerrero, de 14 años, también tuvo una actuación destacada en la categoría de menos de 49 kilogramos. Aunque no logró medalla, regresó con un diploma de participación y la satisfacción de haber competido con atletas de élite de todo el mundo. “Me gustó ver cómo entrenan allá, su disciplina es muy fuerte”, señaló.

Romualdo Salazar, entrenador de los jóvenes y promotor incansable del taekwondo en la región, destacó la importancia de esta experiencia: “Es un torneo internacional muy importante. Gracias principalmente a los papás que apoyan a sus hijos, y al profesor Carlos Cortés ‘Munrra’, quien los llevó al Abierto.

También agradecer al INDE, que dirige Manuel Virués Lozano, por el respaldo constante”.

Salazar explicó que los atletas estuvieron 15 días en Corea, como parte de un campamento previo en diferentes escuelas del país asiático. “También fueron acompañados por un ex entrenador de la selección nacional, coreano, quien les abrió las puertas de escuelas de altísimo nivel.

Es una experiencia tremenda, que los forma no sólo como atletas, sino como personas”.