Presentan segunda sede de Copa Tamaulipas 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con más de 300 mil pesos en premios fue presentada la segunda sede de la Copa Tamaulipas de Pesca 2025, evento que tendrá como escenario la presa Marte Rodolfo Gómez Segura en el municipio de Camargo, el 16 y 17 de agosto.

El Vocal Ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca de Tamaulipas, Luis Eduardo García Reyes, explicó que el evento es en el poblado Cómales, en donde los hoteles registran ya una ocupación al 100 por ciento para este evento.

“La intención de esta segunda sede en la frontera norte es llevar estos eventos a todos los rincones del Estado, en donde podemos promocionar a cada región mediante la pesca”, dijo.

Y agregó; “La bolsa económica a repartir es de más de 300 mil pesos y se espera dejar una derrama económica que supere el millón de pesos”, manifestó.

Dentro de las modalidades es Pie a tierra, embarcación, Kayak, en donde han confirmado participantes de diversos puntos del Estado.

García Reyes explicó que la final de este serial de pesca será en el sur de Tamaulipas en donde los equipos participantes podrán dar el cerrojazo a la temporada de pesca.

Estuvieron presentes el Subsecretario de Turismo, Edwin Marañon López, la alcaldesa de Camargo, Ernestina Perales Ortiz y el presidente de la Asociación de Pesca de Tamaulipas, Alberto Cárdenas.