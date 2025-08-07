Es comprensible la reacción de Joel, no será sancionado: Garibaldi

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Luego de que el delantero de Correcaminos, Joel Martínez, denunciara públicamente haber recibido insultos por parte de un grupo de aficionados, el presidente del club, Javier Garibaldi, aseguró que no se le aplicará ninguna sanción al jugador.

“Desafortunadamente, lo que nos platica el jugador es que recibió insultos por parte de algunos aficionados. No pudimos identificar a los responsables. Eso molesta a cualquiera, sobre todo cuando estás en casa, donde se supone que cuentas con el apoyo de tu propia afición”, expresó Garibaldi.

El dirigente consideró que la reacción de Martínez fue comprensible, y dejó claro que el jugador únicamente estaba cumpliendo con su labor dentro del terreno de juego.

“Creo que fue una reacción personal, y entendemos que él está haciendo su ‘chamba’. No lo consideramos una falta de respeto ni un acto de indisciplina”, sostuvo.

Asimismo, reveló que los insultos presuntamente tuvieron un tono racista y homofóbico, aunque no se ha podido identificar a los responsables.

“Al parecer, los gritos por parte de la afición fueron racistas y homofóbicos. Desgraciadamente, desconocemos quiénes fueron los que los emitieron”, concluyó.