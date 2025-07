Garibaldi sepulta el sueño del ascenso para Correcaminos “no estamos preparados”

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de Correcaminos, Javier Garibaldi, señaló que el club no puede pensar en un posible ascenso, ya que no cumple con la infraestructura requerida, en particular, con un estadio con capacidad para 20 mil aficionados.

“Creo que en estos momentos Correcaminos no puede aspirar a un proceso de certificación. Eso nos queda muy claro. Tenemos que pensar en los requisitos que ellos exigen, y uno de ellos no lo podemos cumplir actualmente”, explicó.

Garibaldi indicó que el club no puede soñar con subir a Primera División mientras no se cumplan con los requerimientos establecidos por la Federación Mexicana de Futbol.

Detalló que uno de los principales requisitos es contar con un estadio con capacidad para 20 mil personas, y el Estadio Marte R. Gómez solo puede albergar a 10 mil. “No podemos engañar a la afición cuando no cumplimos con este requisito”, enfatizó.

Ante el cuestionamiento sobre el proyecto de tres años de la UAT para regresar a Primera División, Garibaldi respondió que esa pregunta debe hacerse directamente al rector Dámaso Anaya.

“Solo si tuviéramos el estadio, podríamos pensar en el ascenso”, agregó.

Respecto a las denuncias sobre irregularidades cometidas en contra de los equipos de la Liga de Expansión MX, el presidente de Correcaminos señaló que el club ha optado por mantenerse al margen.

“Es un tema que ya hemos discutido. Al principio, cuando se presentó la demanda, se explicaron los motivos. Lo mismo sucedió con este nuevo pronunciamiento del grupo de Expansión. Como lo he dicho antes, yo no soy el dueño del equipo, pertenezco a una institución y no me corresponde tomar decisiones de ese tipo”, concluyó.