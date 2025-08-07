Tamaulipas registra menor alza de precios en julio

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de agosto- Tamaulipas registró una menor alza en los precios durante julio, al ubicarse por debajo del promedio nacional con una variación mensual del 0.14 por ciento, de acuerdo con el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las autoridades informaron que, en contraste con el promedio nacional de 0.27 por ciento, el estado presentó una variación más baja, lo que significa que los precios en general aumentaron menos que en otras entidades del país.

El informe detalló que entre los productos que más aumentaron su precio en Tamaulipas durante el mes se encuentran las frutas y verduras, el huevo, el transporte aéreo y los alimentos en restaurantes.

Los productos que registraron una baja en sus precios en julio fueron el pollo, el aguacate, el tomate, la papaya, el limón, la guayaba y el azúcar, lo que contribuyó a moderar el índice general de inflación en la entidad.

El INEGI indicó que la inflación anual acumulada hasta julio de 2025 es de 3.51 por ciento a nivel nacional, mientras que en Tamaulipas se mantuvo por debajo de esa cifra gracias a la baja variación registrada el mes pasado.

La ciudad de Matamoros destacó a nivel nacional al posicionarse como la quinta más barata del país, con una variación mensual de apenas 0.04 por ciento, según el mismo reporte oficial.

El índice, que se publica mensualmente, mide el comportamiento de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios que consumen los hogares mexicanos, permitiendo dar seguimiento a la inflación y su impacto en la economía familiar.