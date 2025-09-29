Advierte Poder Judicial posible delito por no entregar custodia de menor

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Tamaulipas, Hernán de la Garza Tamez, advirtió que Alejandro Ávila, padre de una menor en disputa, podría incurrir en delito al no acatar una orden judicial que restituye la custodia provisional a la madre, Gabriela Salazar Bujanos.

“Hasta el fin de semana no se había concretado la entrega. El padre no aparece, y se le sigue buscando para notificarle la medida”, señaló De la Garza.

La resolución fue emitida por una jueza familiar del Poder Judicial, en cumplimiento de una determinación de amparo, y establece que la custodia debe ser entregada a la madre.

Sin embargo, al intentar hacerla efectiva, el padre presuntamente evadió la notificación, replicando la misma conducta que en su momento se atribuyó a la madre.

De la Garza también informó que la investigación contra la jueza Roxanna Ibarra Canul está por concluir.

La Visitaduría Judicial ha integrado diversos expedientes y está próxima a emitir una resolución que podría derivar en sanciones por parte del Tribunal de Disciplina Judicial.

A unas horas de que los nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado rindan protesta —este martes a las 12:00 en el Polyforum Rodolfo Torre Cantú— el magistrado presidente subrayó que la prioridad será implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que entra en vigor en 2027.

“Implica capacitación, desarrollo de infraestructura y un cambio profundo en la forma de impartir justicia”, dijo De la Garza.

Aunque el 60% de los casos en Tamaulipas son de carácter familiar, no se prevé la creación de más salas, sino la transformación del sistema judicial hacia procesos más ágiles, orales e inmediatos.